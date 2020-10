Auto total loss door ongeluk met vrachtwagen op A18 bij Didam

Lochemse Berg is dankzij burgemees­ter Van ’t Erve een hit op Twitter

21 oktober De Lochemse Berg was opeens een hit op Twitter. Bijna 100.000 mensen waren geïnteresseerd in en reageerden enthousiast op een scherpe reliëfkaart waarop de Lochemse Berg duidelijk herkenbaar is. Verantwoordelijke is de Lochemse burgemeester Sebastiaan van ’t Erve die op Twitter aankondigde op de Berg ‘hoogstpersoonlijk een feesthoedje op te zetten wanneer zijn tweet de 100.000 views behaald.’