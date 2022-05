Auto verliest wiel, boom valt op auto, vrouw gewond

Eigenaar overvallen smartshop aan de dood ontsnapt: ‘Compleet zieke geest wilde me het leven ontnemen’

De overval op een smartshop in Winterswijk vrijdagavond was zó hevig, dat de eigenaar (53) naar eigen zeggen is ontsnapt aan de dood. De politie verdenkt de verdachte - een 34-jarige man uit Aalten - van poging tot doodslag dan wel moord. Bij het incident raakte de eigenaar gewond.

30 april