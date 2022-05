Auto verliest wiel, boom valt op voertuig, vrouw gewond

Emoties bij de uitfluit­groep van voormalig Philips in Winters­wijk; maar de stoomfluit gaat niet verloren

WINTERSWIJK – Dat de stoomfluit zaterdag voor het laatst klinkt op het dak van het voormalige pand van lampenfabriek Philips Lighting aan de Rondweg Zuid in Winterswijk doet hem wat. Flip Zeevalk is 82 jaar, al 22 jaar gepensioneerd en hoorde een kwarteeuw bij de uitfluitgroep, zoals de groep technici die de stoomfluit in stand houdt wordt genoemd.

18:07