Auto vernield met hard voorwerp in Winterswijk, twee mannen opgepakt

Man gewond bij werk aan gevel Amphion: werk weer hervat

9:14 DOETINCHEM - Een man is maandagmorgen gewond geraakt bij werkzaamheden aan de nieuwe gevel van schouwburg Amphion in Doetinchem. Volgens getuigen raakte hij met zijn been verstrikt in een touw, werd deels naar boven gehesen en klapte vervolgens hard tegen een hoogwerker aan.