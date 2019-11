Auto vliegt in brand bij woning in Borculo

video Primeur voor Aalten met bijna alleen roetveeg­pie­ten: ‘Tijden veranderen’

21:29 AALTEN - In het overgrote deel van Achterhoek en Liemers domineert zwarte piet. Behalve in Aalten. Verslaggever Karin Mulder was zondag bij de intocht in het dorp, als een van de tientallen roetveegpieten.