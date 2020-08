Auto vliegt uit de bocht en eindigt tegen boom in Neede, bestuurder mee naar bureau

De automobilist verloor in een flauwe bocht de macht over het stuur, waarna hij met de achterkant van de auto een boom schampte. Vervolgens botste hij even verderop frontaal tegen een boom.



De bestuurder is in een ambulance behandeld en vervolgens meegenomen door de politie. Waarom de man mee moest is niet bekend. Zijn auto is in ieder geval met zware schade afgesleept.