Autohandelaar Frank uit de Achterhoek neemt dit keer fietsenwinkel in Velp over

Keiharde kritiek op tv-serie Typisch Achterhoek: ‘Deze bagger maakt karikatuur van de streek’

25 november Is er eindelijk een programma over de Achterhoek op de nationale televisie, wordt de regio weggezet als een streek vol paradijsvogels en rare lui die niet vertegenwoordigen wat de Achterhoek is. Die kritiek klinkt op de dagelijkse EO-serie Typisch Achterhoek. ,,Er wordt een karikatuur gemaakt van deze streek.”