AutoMaatje weer van start: schermen en mondkapjes voor de veiligheid

Meer duidelijk­heid over toekomst gieterij Lovink na weekeinde

13:22 TERBORG - Na het weekeinde wordt er meer duidelijk over de toekomst van gieterij Lovink in Terborg. Dat zegt Vincent Jongerius, die door de rechtbank in Zutphen is aangesteld als bewindvoerder. Lovink heeft sinds dinsdag uitstel van betaling voor de b.v.’s Technocast en Handmouldings.