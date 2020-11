Automobilist (18) uit Bocholt overleden na botsing tegen boom

Afslag Bedrijven­weg bij woonboule­vard dit weekeinde dicht

6 november DOETINCHEM - De afslag van de Europaweg naar de Bedrijvenweg ligt er dit weekeinde van vrijdagavond tot maandagmorgen uit. Dit in verband met het verleggen van een rioolleiding over een afstand van 350 meter langs de Europaweg. De woonboulevard is te bereiken, maar via een omleiding.