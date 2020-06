Automobilist botst tegen boom na uitwijkmanoeuvre

Stormloop op corona-subsidie Provincie Gelderland: maximaal aantal aanvragen binnen een week bereikt

10:48 Provincie Gelderland meldt dat de Smart-regeling Covid-19 binnen een week al is overvraagd. ,,Nieuwe aanvragen kunnen we niet in behandeling nemen.’’ De regeling is bedoeld om MKB-bedrijven en scholen financieel te ondersteunen die door corona in de problemen komen.