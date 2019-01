Automobilist gewond na botsing op N18 bij Groenlo

Recreatie­plan in Lochem splijtzwam voor politiek én buurt

7:29 Het leek zo’n onschuldig plan: een bed and breakfast met acht luxe kamers in het fraaie buitengebied van het buurtschap Klein Dochteren bij Lochem. Maar maandagavond bleek op het gemeentehuis van Lochem dat niet alleen de buurt, maar ook de politiek tot op het bot verdeeld was over het plan.