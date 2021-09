Automobilist klapt op stilstaande trailer in Zelhem en raakt gewond

video Hein Migchel­brink (74) uit Ruurlo blijft ze ‘met de piele tegen de boks aansloan’, alleen nu door heel het land

31 augustus Hein Migchelbrink (74) was twee jaar geleden stellig over zijn muzikale carrière vol schunnige songteksten. Het was mooi geweest voor de frontman van dialectband The Spitfires. Zijn deelname aan The Voice Senior, vorig jaar, heeft Hein op andere gedachten gebracht. Hij is populairder dan ooit en toert door heel het land. ,,Optreden is het beste medicijn.’’