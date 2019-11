Automobilist met drugscocktail achter het stuur gesnapt

De agenten zagen de 33-jarige man woensdagmiddag rijden op de Winterswyker Straße in Oeding en gaven hem een stopteken. Na de positieve alcohol- en drugstest is de man meegenomen naar het bureau om bloed af te staan voor nadere analyse van de gebruikte middelen.



De Duitse politie wijst er op dat bestuurders die rijden invloed van illegale drugs zichzelf en anderen in gevaar brengen. In Duitsland kan een bestuurder daarvoor een boete van 1500 euro krijgen en een rijverbod voor drie maanden.



Veroorzaakt de bestuurder onder invloed een ongeval of brengt hij andere weggebruikers in gevaar, dan kan hij worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en een flinke geldboete.