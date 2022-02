Automobilist met spoed naar ziekenhuis na knal tegen boom in Beltrum

Opmerke­lijk: justitie verlaagt strafeis tegen leveran­cier drugslab Drempt: ‘Mijn cliënt is geen Walter White’

BREDA/ DREMPT - Een hoogst opmerkelijke, want zeldzame stap: justitie verlaagt de strafeis tegen Bertie van D. uit Den Bosch, die wordt verdacht van het leveren van grondstoffen voor drugs die werden gemaakt in het methlab in Drempt.

