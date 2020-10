Automobilist mist rotonde en rijdt middengeleider omver in Zelhem

Video Thuisbe­zorgd al uitge­speeld? Zij koken in hun eigen keuken maaltijden die jij (door het raam) kunt ophalen

25 oktober Normaal, in de non-coronatijd, werken ze in de catering voor bruiloften, markten of foodtruckfestivals. Nu bereiden ze alle drie, thuis in de keuken, afhaalmaaltijden. Claudia Lafuente uit Olst maakt Boliviaanse lekkernijen. De Palestijnse Jacklin Arraf uit Zutphen kookt vooral ’s nachts, want overdag verdienen de kinderen al haar aandacht en King Wullur uit Deventer takelt zijn Indonesische rijsttafels via een emmer naar beneden. ‘Ik moet ze niet allemaal bij ons op 1-hoog hebben.’