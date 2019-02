Automobilist probeert vrouw met kinderwagen aan te rijden, politie is nog op zoek naar de dader

Boerenzoon loopt brandwon­den op bij schuur­brand in Zieuwent: ‘We konden het vee niet laten zitten’

17:16 Met gevaar voor eigen leven waagden agrariër Erik ten Have en zijn zoon zich zondagochtend in een brandende schuur op hun boerderij in het Gelderse Zieuwent. ,,Vuur of niet: ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om de koeien en kalveren te laten zitten", zegt Ten Have, die het vee redde maar zijn zoon later wel brandwonden zag oplopen toen hij een brandende tractor uit de schuur reed.