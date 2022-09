Automobilist raakt gewond en moet naar het ziekenhuis na klap tegen boom op de Bedrijvenweg

De bestuurder reed vanaf de rotonde richting de stoplichten toen het misging. Hij kwam vermoedelijk in een kuil terecht die voor een lantaarnpaal gegraven was, verloor de macht over zijn auto en botste aan de linkerzijde met de passagierskant tegen een boom. Door de klap draaide de auto om zijn as.

De bestuurder, die alleen in de auto zat, is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Doetinchem. De auto is door een bergingsbedrijf afgesleept. De Bedrijvenweg was in beide richtingen tijdelijk gestremd voor het overige verkeer.