Automobilist rijdt door na aanrijden fietser

De fietser kwam hierbij ten val maar raakte volgens de politie niet gewond. Wel was er schade aan de fiets.



Tussen de automobilist en fietser is na het ongeluk kort contact geweest. Daarna is is de automobilist weggereden zonder zijn identiteit bekend te maken. De man zou een jaar of 30 zijn en rijden in een grijze Opel Corsa. Om de schade af te handelen zijn de politie en de fietser op zoek naar de bestuurder.