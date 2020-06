Automobilist verliest macht over het stuur en belandt in sloot langs de weg in Veldhoek

De bestuurster verloor de controle over de auto bij een chicane. Daar is ze over een vluchtheuvel geschoten waardoor de auto uiteindelijk kantelde. Na een aantal keer over de kop te zijn geslagen kwam het voertuig tot stilstand in een sloot langs de weg.



De automobilist is ter plaatse onderzocht door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De zwaar beschadigde auto wordt afgesleept door een berger.