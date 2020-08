Automobilist zwaargewond door ernstig ongeluk in Varsselder, weg urenlang afgesloten

UpdateVARSSELDER - Een automobilist is donderdagmorgen zwaargewond geraakt door een ernstig eenzijdig ongeluk in Varsselder. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt, kwam met de auto in een sloot langs de weg terecht en sloeg daarna meerdere keren over de kop.