Automobiliste gewond bij eenzijdig ongeluk in Halle

Rapper Pjotr gaat met eigen studio vanuit Theater Hanzehof in Zutphen werken: ‘Kwam er als kind al’

De Zutphense rapper Pjotr (28) wordt de eerste ‘Artist in Residence’ van Theater Hanzehof. Hij krijgt een eigen ruimte met studio in het theatercomplex. „Trots dat ik vanaf hier mag werken, vanuit het theater in mijn eigen stad.”

7 april