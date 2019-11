Automobiliste gewond bij ongeluk op N313 bij Aalten

Bewoner drugswo­ning Groenlo al ruim een week spoorloos

16:35 GROENLO - De bewoner van een huis aan de Kleermaker in Groenlo is al meer dan een week voortvluchtig, nadat vorige week maandag een wietplantage in zijn huis is ontdekt. De bewoner was niet thuis toen de politie de kwekerij met ruim 200 oogstrijpe planten in zijn huis ontmantelde.