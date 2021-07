Automobiliste gewond na botsing tegen boom bij Winterswijk: motorblok uit auto gevlogen

Barchemse actiegroep stapt naar Raad van State om natuurbe­graaf­plaats tegen te houden

23 juli De actiegroep Red de Kalenberg stapt naar de Raad van State om het plan voor een natuurbegraafplaats in het bos van de Kalenberg tegen te houden. Eerder hield de actiegroep een petitie die inmiddels ondertekend is door ruim 600 mensen, maar dat mocht niet baten. In april werd hun angst werkelijkheid: De gemeenteraad stemde in met het plan voor de natuurbegraafplaats.