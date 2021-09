Automobiliste slaat over de kop en raakt gewond door botsing in De Heurne

Jao Jao Rekkense ‘Nessie’ is nieuws voor Schotten

10:18 REKKEN - De Rekkense wagenbouwgroep Tied Zat heeft met ‘Nessie’ niet alleen de hoogste publiekswaardering gescoord, maar promootte er tegelijk Rekken mee in Schotland. The Inverness Courier/Highland News publiceerde een bericht met foto van de Schotse verschijning in Achterhoeks gras.