Automobiliste vliegt uit de bocht en botst tegen boom in Beltrum

Nedap in Groenlo heeft last van corona: omzet en resultaat omlaag

16 juni GROENLO – Techbedrijf Nedap heeft last van de coronacrisis. In het eerste kwartaal was er nog sprake van een omzetgroei van 9 procent, maar in het eerste half jaar zal met een kleine omzetdaling wordt afgesloten. Ook het operationele resultaat daalde.