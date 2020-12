Automobilisten botsen tegen elkaar op de Hogeweg in Heelweg

COLUMN BERT SCHEUTER Wat is dat eigenlijk, die kerstsfeer waar iedereen het over heeft

9:00 Ik had hier willen schrijven over het begrip ‘vrijheid’, in een vervolg op de column van vorige week over de ideologie van het individualisme. Maar het moest nu eerst over iets anders gaan. Want dinsdag zei mijn vrouw dat ze nog niet in de kerstsfeer kon komen. Prompt vond ik dus dat dit stukje een kerstcolumn zou moeten zijn. Zo werkt dat.