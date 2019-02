Automobilisten hebben engeltje op hun schouder: na heftige botsing geen gewonden

video Zorgverle­ners uit Eefde centreren zich in dorpshuis Het Hart

17 februari De eerste patiënten van de huisartspraktijken Steenbergen&Smits en De Reus kunnen vanaf deze week terecht in dorpshuis Het Hart in Eefde. Een eerste stap richting een klein zorgcentrum in het dorpshuis. ,,We worden groter door samenwerking, maar behouden het dorpse.’’