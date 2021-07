Automonteur in Ruurlo belandt in ziekenhuis na val van hefbrug

Fietsbrug tussen Zutphen en Warnsveld is ineens weg, dat wordt omrijden

2 juli Sinds jaar en dag is de Spikerpadbrug dé route voor fietsers om tussen Zutphen en Warnsveld te reizen. Met name voor jongeren is de brug de snelste en makkelijkste weg naar school. Op dit moment alleen niet. De brug is er niet meer. Later deze maand takelt de provincie Gelderland een compleet nieuwe brug over de provinciale weg N348.