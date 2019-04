Autoschadebedrijf in Neede bestaat 40 jaar: Markerinks vieren ‘leefhebberieje’

‘A’j d’r gin leefhebberieje an hebt,’ moj dr neet an beginnen…’ Met die omgekeerde aanmoediging kreeg de eeneiige tweeling Wim en Bert ooit de zegen van vader Engbert Markerink. Die zag na gepruts aan brommers zijn zoons aan het grotere werk gaan: auto’s. Na acht jaar bij Bruggink in Borculo begonnen de broers in Neede voor zichzelf als autoschadeherstellers. Ooit werkten ze van acht uur ’s morgens tot een uur of twaalf ’s nachts, soms zelfs nog langer. „We kwamen wel eens thuis als onze vader ongeveer aan het melken moest”, blikt Wim terug. Bert: „Dan sliepen we nog maar een uur of drie om er om acht uur weer te zijn… Dat was niet altijd zo hoor, maar soms… Zolang we er leefhebberieje in hadden, was dat niet echt erg.”