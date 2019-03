Autoschadebedrijf poetst imago bij jeugd op via Klokhuis Backstage

Hoe Vordense held Bervo een Zutphense tiener in 1945 voor het vuurpelo­ton wegsleepte

30 maart Ze keken de dood in de ogen. Tien mannen stonden op de Zutphense IJsselkade voor een vuurpeloton van de Sicherheitsdienst (SD). Negen sneuvelden op die 31ste maart in 1945, één overleefde door zich dood te houden; de executies werden vrijdag herdacht op de IJsselkade. De destijds zestienjarige Zutphenaar Hans Westhof - gearresteerd vanwege verboden wapenbezit - had slachtoffer nummer elf moeten zijn. Hij ontsnapte echter op de valreep aan de dood. De markante Vordenaar Berend Groot Enzerink, in de oorlog beter bekend als Bervo (een samentrekking van Berend en Vorden), redde zijn leven. Kleindochter Ina Groot Enzerink kwam Westhof via Apeldoorner Ruud Kreling op het spoor. Dat leidde tot een bijzondere ontmoeting.