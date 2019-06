Avond UITdaging: ondernemersfestijn in Eibergs openluchttheater

Brand in afzuigin­stal­la­tie metaalbe­drijf Lichten­voor­de door personeel zelf geblust

3 juni LICHTENVOORDE - Het personeel van een metaalbedrijf aan de Galileistraat in Lichtenvoorde heeft maandagavond een tijd buiten moeten staan nadat er brand was uitgebroken in een afzuiginstallatie.