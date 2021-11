Avondintocht in Borculo, met een chocoletter S voor het sleutelbeen van de burgemeester

Op de berkelzomp De Jappe voer hij zaterdagavond langs de honderden kinderen en ouders. Een avondintocht is in Nederland niet uniek, maar in de Achterhoek wel.

Mede-organisator Peter Nieuwenhuis van de nieuwe stichting Borculo Sint Nicolaasstad is enthousiast als hij alle kinderen en hun ouders ziet. „Het is ontzettend druk. Wat een geweldige intocht”, zegt Nieuwenhuis, die verrast is door de belangstelling.

Borculo heeft het dit jaar over een andere boeg gegooid. Sinterklaas kwam er in voorgaande jaren altijd bij daglicht. Net zoals bijna overal elders in Nederland. Alleen in Volendam, Elburg en Lienden komt de Sint pas als het donker is. Aan dat rijtje kan Borculo nu worden toegevoegd.

Blijvertje

Nieuwenhuis weet zeker dat dit een blijvertje is. „De belangstelling is overweldigend groot. De bezoekers komen niet alleen uit Borculo, maar ook uit Eibergen en Neede en nog meer plaatsen”, zegt Nieuwenhuis.

Quote Vanwege de intocht mogen de jongsten vast een keertje later naar bed Peter Nieuwenhuis, mede-organisator

Intussen deelt de organisatie nog wat lampionnen uit. Het zijn de laatsten. Maar het zijn er te weinig. De organisatie heeft 350 lampionnen laten maken. Daarvan is het leeuwendeel al op de basisscholen in Borculo uitgedeeld. Honderd stuks zijn achter de hand gehouden om tijdens de intocht weg te geven, want niet alle kinderen gaan in Borculo naar school. Ook zijn er kinderen uit andere dorpen die de Sint hier willen onthalen. De laatste honderd lampionnen zijn snel weg. „We moeten er volgend jaar meer laten maken”, concludeert hij.

De S van sleutelbeen

Bij de watermolen stapt Sinterklaas aan wal. Daar wordt hij verwelkomd door burgemeester Joost van Oostrum. De Goedheiligman heeft voor hem een presentje: een chocoladeletter. Maar het is geen letter J of O. Joost van Oostrum krijgt de letter S. Is het een vergissing? Nee, dat is het niet.

Sinterklaas heeft om een wel heel bijzondere reden een S meegenomen. De burgemeester heeft namelijk zijn sleutelbeen gebroken en dat woord begint met een s. Daarom krijgt de burgemeester een chocoladeletter S. Het is dan tegen zessen. Voor de kleinste kinderen is dat best laat, want het is nog niet afgelopen bij de watermolen. De intocht gaat verder.

Sinterklaas gaat ook naar het centrum. „Het is al na etenstijd en veel jonge kinderen gaan tegen dit tijdstip naar bed. Maar vanwege de intocht mag dat wel een keer later”, denkt Nieuwenhuis. Bij de Joriskerk kunnen de kinderen ook nog naar Sinterklaas en zijn pieten kijken.

Schoorsteenpieten

De binnenstad is speciaal voor de intocht versierd. „Er zijn honderd gevelvlaggen opgehangen.” De pieten in Borculo zijn niet meer zwart. De zwarte schmink zit niet meer over het hele gezicht. „Het zijn schoorsteenpieten. Ze zien er net zo uit als op televisie. Voor de kinderen is dat begrijpelijker. Ze zien daardoor geen verschillende pieten op televisie en hier in Borculo.”

Ook in Neede is de Sint onthaald. Daar werd hij al ’s middags welkom geheten. Bij de muziekkoepel aan de Oranjelaan was een walk-thru en konden de kinderen op afspraak Sinterklaas ontmoeten. Daarmee wilde de organisatie een ophoping van veel mensen voorkomen.