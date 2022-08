Avondklok voor vluchtelingen die van Apeldoorn naar Doetinchem ‘verhuizen’

Doetinchem hanteert strenge huisregels voor de crisisnoodopvang voor de vluchtelingen die zondag arriveren. Het gaat om een groep mensen die op dit moment in de noodopvang zitten in Apeldoorn. Ze krijgen in de Achterhoek te maken met een avondklok.

Dat betekent dat niemand van het terrein af mag tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s ochtends.

Overdag zijn de asielzoekers vrij om te gaan en te staan waar ze willen, zij het dat hun namen bij vertrek worden genoteerd. ,,Dat doen we voor de veiligheid’’, zegt burgemeester Mark Boumans. ,,Mijn kinderen mogen na negen uur ’s avonds ook niet meer de straat op. We willen zicht houden op waar de mensen zijn.’’

Zondag komen de eerste 150 vluchtelingen

Zondag worden de eerste 150 asielzoekers verwacht. Ze verblijven nu nog in twee Apeldoornse sporthallen, om het zwaar geteisterde aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel te ontlasten. Op het terrein aan de Industriestraat staan 45 tijdelijke units, elk met plaats voor vijf bewoners. Ook zijn er sanitaire voorzieningen en een ruim paviljoen, om te eten en te recreëren. Het terrein is afgezet met hoge hekken.

Volgens burgemeester Boumans is goed nagedacht over het regime op het complex, op steenworp afstand van het NS-station en het politiebureau. ,,Laten we niet naïef zijn: het gros van de mensen is te goeder trouw en echt op de vlucht. Maar er komen ook lieden met minder goede bedoelingen.’’

Criminelen van buiten

Ervaringen in andere opvangcentra leren dat er criminelen van buiten zijn die hun kans schoon zien. ,,Denk aan mensenhandel, drugs. Die gasten willen we niet op het terrein hebben.’’ De gemeente Doetinchem is beheerder en regelt de beveiliging, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) bepaalt wie er naar Doetinchem komt en of de asielaanvraag kans van slagen heeft.

Quote Het ziet er netjes, droog en schoon uit. Dat is meer dan ze in Ter Apel kunnen zeggen Theo Visser, Buurtbewoner

Omwonenden

Vrijdag bood de gemeente belangstellenden en omwonenden de gelegenheid om een kijkje te nemen op het complex, dat in anderhalve maand tijd uit de grond is gestampt en waar maximaal 225 mensen kunnen verblijven. Theo Visser woont in De Kruisberg en kijkt belangstellend naar de inrichting van een met stapelbedden en een tafeltje ingerichte unit. Sober en klein, is zijn conclusie. ,,Maar het ziet er netjes, droog en schoon uit. Dat is meer dan ze in Ter Apel kunnen zeggen.’’

Quote Je schaamt je diep als Nederlan­der, als je ziet wat er in Ter Apel gebeurt

De buurvrouwen Gemma van Dalen en Gerry Collignon wonen dichtbij het tijdelijke centrum. Zij maken zich vooral zorgen om de verkeersveiligheid. ,,Als je ziet hoe druk het hier nu al is, als dat maar goed gaat.’’ Voor criminaliteit zijn ze niet bevreesd. ,,Nee, maar als er wat gebeurt krijgen de mensen hier vast de schuld. Goed dat Doetinchem dit doet. Je schaamt je diep als Nederlander, als je ziet wat er in Ter Apel gebeurt.’’

