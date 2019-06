Avondvierdaagse in Achterhoek en Liemers gaan ‘waarschijnlijk’ door

De avondvierdaagse in Duiven en Varsseveld gaat vanavond in ieder geval door. De organisatie in Varsseveld meldt op Facebook ‘dat Jan en Freddy achter op het grasveld staan op het moment dat het weer omslaat.’



Ook de kinderen in Dinxperlo kunnen opgelucht ademhalen. ‘Deze laatste avond gaan we gewoon van start’, meldt de organisatie. De deelnemers kunnen tegen een spatje regen. Wel benadrukt de organisatie dat er bij onweer veiligheid het belangrijkste is.