Avondvierdaagsen lijken door te gaan: mogelijk wel kortere routes

Of de Avond4daagse van Winterswijk vanavond doorgaat, wordt aan het eind van de middag besloten. Gisteravond was de aftrap van de zeventigste editie van het wandelevenement. ,,Er zijn mensen die vanwege de weersvoorspellingen paniek zaaien, wij bekijken het liever nuchter. Om 5 uur gaan we bij elkaar zitten en nemen om half 6 een besluit. De buurtschappen zien liever dat we eerder beslissen, maar dat gaat niet lukken", meldt secretaris Ineke Beijers.

Route inkorten

Ook in Didam houden ze de weersvoorspellingen in de gaten om later vanmiddag een besluit te nemen. In Duiven hopen ze begin deze middag witte rook te kunnen geven. ,,Deelnemers van de 5 kilometer zijn ruim op tijd binnen", zegt een van de organisatoren. ,,De 10 en 15 kilometer zouden we eventueel kunnen inkorten.”



In Hengelo lijken de deelnemers van de avondvierdaagse vooralsnog gewoon van start te kunnen gaan. Zij beginnen vanavond aan hun avontuur van 5 of 10 kilometer. ,,De 10 kilometer start om 18.00 uur", vertelt Henriët Hiddink, een van de organisatoren. ,,Tot 21.00 uur lijkt het qua weer rustig te blijven, dus ik denk dat alles door kan gaan. Worden de voorspellingen anders, dan kunnen we altijd nog 5 in plaats van 10 kilometer lopen. Veiligheid gaat voor alles.”