Avonturiers en hippe lui gezocht voor vakantie in Oude IJsselstreek

In 2018 werkte 5,4 procent van de beroepsbevolking in deze sector. Het aandeel overnachtingen in de Achterhoek was in 2017 in Oude IJsselstreek met 3 procent bijna het laagst in de hele regio. Alleen Doetinchem scoorde slechter. Ter vergelijking: Oost Gelre haalde 19 procent en Winterswijk 16 procent.



,,Toch willen we niet concurreren met onze Achterhoekse buren. Wij zoeken niet naar meer van hetzelfde, maar juist nieuwe gasten. We maken elkaar sterker”, besluit wethouder Kock.