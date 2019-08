AZ zit in zijn hart, maar Ramon (14) uit Eibergen is er vanavond niet bij

Voetballiefde is soms ondoorgrondelijk. Toen Ramon 2 jaar was ging hij met zijn ouders op vakantie in Noord Holland. Daar deden ze als uitstapje een rondleiding in het AZ-stadion in Alkmaar. “Ik weet er niks meer van, toen was ik nog veel te klein”, bekent hij eerlijk.



Maar vanaf dat moment was AZ zijn club. Als de Alkmaarders op tv waren juichte hij, hij sliep onder een AZ-dekbed en natuurlijk heeft hij het nieuwste shirt van de selectie in de kast. Zijn Eibergse ouders snapten er niks van, maar hun zoon was vastberaden. “FC Twente is ook mooi hoor”, haast hij zich te zeggen. “En mijn moeder is voor De Graafschap, ook een gave club. Maar AZ zit hier”, wijst hij op zijn hart.

Clubvlag

Hoe mooi is het dan dan de club Europees voetbal komt spelen in de Grolsch Veste? “Echt mooi natuurlijk, al is het rot voor ze dat dat dak is ingestort. Ze moeten nu waarschijnlijk het hele seizoen ergens anders spelen en dat is toch een nadeel, ze krijgt gewoon minder thuispubliek.” En voor hem persoonlijk komt het deze keer ook heel slecht uit. Want Ramon was als lid van de AZ-fanclub uitgenodigd om vorige week, bij de wedstrijd tegen het Oekraïense Mariupol, in Alkmaar de clubvlag naar de middenstip te dragen. Maar dat feest ging niet door, omdat het dak instortte en de club moest uitwijken naar het ADO-stadion in Den Haag.

Grolsch Veste

De herkansing leek te komen in de Grolsch Veste. Lekker makkelijk, om de hoek? Maar ook hier werd besloten de vlagceremonie voor de wedstrijd te schrappen. En toen werd de afweging weer heel anders. Ramon: “Ik speel zaterdag met mijn team de eerste wedstrijd van het seizoen. Daarom heb ik ervoor gekozen om op donderdagavond zelf te gaan trainen en de wedstrijd van AZ op tv te kijken.”

Voluit juichen