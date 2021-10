Azc Winterswijk krijgt tóch honderd extra plaatsen voor asielzoekers, tot grote onvrede van de buurt

Koken als kunst bij Studio 16: na terrassei­zoen nu ook binnen

10:40 NEEDE - Koken als kunst. En meer. Maartje en Maud creëren ‘schilderijtjes’ op de borden bij Studio 16. Bíjna te mooi om op te eten. „Midden in coronatijd is een gekke tijd om een restaurant te starten. Maar goed dat we er nu staan.”