B en W Berkelland willen met lokale omroep over naar Regio8

Nieuw megacafé in binnenstad Doetinchem opent in voorjaar de deuren; terras met 120 zitplaat­sen

7:41 DOETINCHEM - De binnenstad van Doetinchem krijgt er voorjaar 2021 bijna 1000 vierkante meter horeca bij. Grand café Vanouds wil na een verbouwing, mits corona is geweken, in mei of juni openen in de voormalige woonwinkel Revelman.