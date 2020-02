Baak illustreert het verdriet van de Achterhoek: ‘We raken alles kwijt’

Met de titel Het verdriet van de Achterhoek had de documentaire ook anders uit kunnen pakken. ,,Maar gelukkig is het niet al te dramatisch geworden, er is heus plezier in Baak”, merkte een lid van het Baakse kerkkoor op. Het koor speelt een hoofdrol in de documentaire die zondag in de DRU Cultuurfabriek in Ulft werd gedraaid. Veel van de hoofdpersonen zagen zichzelf voor het eerst terug op groot doek.



Filmmakers Marieke Spee en Sabine Eijkholt hebben beiden een zwak voor de Achterhoek en zonnen al langer op mogelijkheden om er een film over te maken. Met twee verhaallijnen maakten ze bijna voelbaar hoe zwaar beslissingen kunnen zijn voor een familie of een dorpsgemeenschap in een krimpregio.



Het persoonlijke verhaal ging over Michel Schoneveld uit Laren, die na een burn-out stopt met de varkenshouderij. In Baak moet de moeilijke beslissing worden genomen over de parochiekerk: behouden voor erediensten of een nieuwe rol als dorpshuis? De band van de parochianen met de kerk is in het begin verstild weergegeven door parochianen in de kerk vast te leggen met een foto uit hun jeugd tijdens een kerkelijke gebeurtenis.