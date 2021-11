Baak verliest markante horecaman Jos Herfkens (77)

Jos Herfkens werd geboren in de kelder van het café. Zijn hele leven bleef zich voornamelijk afspelen in de kroeg. Pas vorig jaar gaf hij officieel het stokje over aan zijn dochter Tineke en haar compagnon Ria Kapper, maar op de achtergrond bleef hij nog wel betrokken bij het familiebedrijf.



Sowieso stond hij liever niet in de spotlights. Als hij zich kon ontfermen over frietjes, schnitzels en gehaktballen, dan was het allang goed.



,,Het liefst sta ik gewoon in de keuken", zei hij tegenover De Gelderlander in 2014. ,,Ik heb het altijd een hele kunst gevonden om de mensen in de kroeg allemaal evenveel aandacht te geven. Mijn zuster kon dat altijd goed. Het is een vak op zich.”