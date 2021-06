Baasjes dumpen nu al weer coronahonden, wachtlijst bij dierenasiels: ‘Houd mijn hart vast voor de zomer’

Update Vertrek Pieter Omtzigt slaat in als een bom bij CDA-prominen­ten uit Oost-Nederland

13 juni De beslissing van Pieter Omtzigt om het CDA na 17 jaar Kamerlidmaatschap te verlaten is onder CDA-prominenten in Oost-Nederland hard aangekomen. Zij waarderen Omtzigt en delen veel van de harde kritiek die Omtzigt verwoordt in zijn uitgelekte analyse. ,,De stijl van Pieter zou meer de norm moeten worden in het CDA: Scherpte durven opzoeken, met de inhoud bezig zijn en naast mensen gaan staan.’’