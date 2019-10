Baasjes van teckel Limo verbijsterd over terugkeer na 11 jaar: ‘Ze zag er verschrikkelijk uit’

Video,,Ik was even stil en dat ben ik niet vaak”, zegt Sandra Joling uit Warnsveld over het telefoontje dat hun verdwaalde teckel Limo na 11 jaar terecht was. De viervoeter was aangetroffen in Gaanderen, zo'n dertig kilometer verderop. Haar uiterlijk was flink veranderd, maar inmiddels heeft ze een opknapbeurt ondergaan.

Sandra en haar man Ron hielden er geen rekening mee dat ze Limo ooit nog terug zouden zien. Ze hadden de honden naar buiten gelaten, op het erf bij hun woonboerderij en dierenartsenpraktijk in Warnsveld. Alle honden kwamen 's avonds braaf binnen toen ze werden geroepen, behalve Limo. Weken hebben ze gezocht, maar van Limo was geen spoor te bekennen. ,,We zijn heel verbaasd dat we hem weer terugzien", zegt Sandra. ,,We hadden het absoluut niet meer verwacht.”

Verrot

De 14-jarige teckel bracht het grootste deel van haar leven zwervend door. Tot ze in Gaanderen werd aangetroffen, weliswaar goed doorvoed maar niet zonder de nodige (ouderdoms)kwaaltjes, deels veroorzaakt door haar zwervende bestaan. ,,Haar nagels waren centimeters lang”, zegt dierenarts Ron. ,,Ze heeft borstkanker, is blind, een beetje kreupel en ze is dement. Haar gebit was verschrikkelijk. Er zat geen tand meer in, alleen tandsteen. Ze stonk ook verschrikkelijk uit haar bek. Inmiddels hebben we dat allemaal schoongemaakt. Alles wat verrot was, hebben we eruit getrokken.”

Sandra herkende haar hondje nauwelijks meer terug. ,,Ze zag er verschrikkelijk uit toen we haar terugkregen.” Dat de hond was veranderd in een wandelende hoop haar is nu overigens niet meer terug te zien. ,,Ons trimster in Vorden heeft haar gelijk geschoren, geknipt en gewassen", zegt Sandra.

Quote Ze zag er verschrik­ke­lijk uit toen we haar terugkre­gen Sandra Joling

Draai vinden

Of Limo haar baasjes nog herkende, daarover zijn Sandra en Ron nog niet uit. ,,Dat is niet met zekerheid te zeggen”, zegt Ron. Ook Sandra is daar niet van overtuigd. ,,Maar in de auto naar huis kroop ze wel tegen aan en gaf ze een paar likjes.” Ze lijkt ook de boerderij en de omgeving nog te kennen. ,,En ze reageert ook weer op haar naam”, zegt Ron. ,,Het zal ook wel even duren voordat ze weer een beetje haar draai heeft gevonden bij ons.”

Eén ding is zeker. Na het barre avontuur laten ze Limo niet meer gaan. ,,We hebben haar genomen zodat ze hier kan wonen. En hier gaat ze ook dood”, zegt Ron. ,,Wat daartussen is gebeurt zullen we nooit weten.”