Badhuis blootgelegd en eeuwenoud mes gevonden in Doesburg

Archeologen vonden afgelopen zomer op nagenoeg dezelfde locatie de restanten van een leerlooierij. Ook vonden ze dakpannen en een gemetselde tunnel met een lengte van circa 15 meter. Omdat zij vermoedden dat er meer bijzondere voorwerpen, muren en fundamenten in de grond zouden zitten werd om aanvullend onderzoek gevraagd en die wens is ingewilligd. De afgelopen week is er twee dagen gegraven en het werk wordt deze week voortgezet. ,,Er zijn nu restanten van het oude badhuis of een bijgebouw aangetroffen. Ook is de al bekende vloer van vermoedelijk de leerlooierij verder blootgelegd, waarbij een oud leerlooiersmes is gevonden”, vertelt Rik ter Welle van Woonservice IJsselland.