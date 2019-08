Bakker uit Lichtenvoorde presenteert de Max Tompouce

Column Stadse Fratsen: Wie is er handig met een krik?

12:42 ,,Wie is er handig met krik en zo??”, lezen we om 15.26 uur in de redactieapp. Twee minuten daarvoor hebben we van onze chef al een foto gezien met daarop de platte voorband van zijn auto. Hij staat geparkeerd achter het kantoor en de vraagtekens wijzen op lichte paniek. Ik kijk over de redactie. Iedereen heeft de apps gezien maar niemand maakt aanstalten om de chef te hulp te schieten.