Bakkerij Liebrand uit Borculo failliet na 85 jaar: ‘Iedereen leeft mee’

Theo Liebrand (53) heeft geen er geen behoefte aan om de hete brij heen te draaien. „Ik heb zelf het faillissement aangevraagd”, zegt hij. „Ik zag geen uitweg meer. Het kon niet meer uit. Drie bakkers? Dat is te veel voor Borculo. Sinds bakkerij Nollen een vestiging opende in Borculo werd het voor ons minder. En we hebben last van de supermarkten die ook brood verkopen. Klanten zijn niet meer zo trouw als vroeger. Voor een kleine, hardwerkende ondernemer in de detailhandel wordt het steeds moeilijker het hoofd boven water te houden.”