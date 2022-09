Bakkers in de Achterhoek luiden noodklok vanwege hoge energieprijzen: ‘Nu een ton nodig om het tot eind 2022 te redden’

Liveblog LIVE | DVS’33 op voorsprong, SV Urk moet aan de bak, spectacu­lai­re bekerkra­ker in Putten en HHC maakt wederom indruk

De 5-2 nederlaag bij De Treffers heeft HHC Hardenberg niet van de wijs gebracht. Drie dagen later was het immers met 5-1 te sterk voor OFC. Volgt vanmiddag de vijfde zege van het seizoen? SV Urk hoopt de vierde over de streep te trekken. De ploeg van Gert-Jan Karsten ging vorige week hard onderuit bij ASWH en heeft dus nog wat recht te zetten. Dat geldt ook voor DVS’33, terwijl Berkum op jacht gaat naar de eerste driepunter.

15:49