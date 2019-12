Bakmarathon voor tweeduizend kniepertjes in Eibergen

Al bij de ingang van het museum aan de Hagen ruikt het naar versgebakken wafeltjes. De zoete geur komt van binnen, uit de historische keuken. Rondom de grote tafel zitten zes vrouwen. Die bakken kniepertjes. De taken zijn duidelijk verdeeld. Wie een wafelijzer voor zich heeft, giet het beslag erin, doet de deksel dicht en even later weer open. Dan gaat de nog zachte wafel naar de buurvrouw, die er met een houten stokje een rolletje van draait. Even afkoelen, en weer is een kniepertje klaar.



Het bakken luistert nogal nauw, weten de dames uit ervaring. De rolletjes worden gauw te bruin of ze blijven te licht. Soms worden ze te bros. Henk van de Haar zorgt de hele week voor het beslag. In een grote kom gaan bloem, witte basterdsuiker, gesmolten roomboter, eieren en lauw water. Van de Haar voegt ook nog vanillesuiker, kaneel en een borrelglaasje jenever toe. „De dames zeggen dat het goed smaakt.”