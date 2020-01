Bakwinkel Gaabs mét horeca naar stadscentrum Doetinchem

Hunter begint daar ook horeca: ,,Met bakken hebben we volop ervaring en we willen dat straks ook ter plekke bedienen aan de mensen. Nu doen we dat nog niet. Er kan dadelijk ook een kleine lunch worden genoten en koffie en thee worden gedronken.”

Dagbesteding

Gaabs is behalve een bakwinkel ook een plek waar dagbesteding wordt gegeven. Hunter werkte zelf jarenlang in de verslavingszorg en psychiatrie. In de dagbesteding lopen soms zo'n 10 mensen mee. ,,We worden niet gesubsidieerd door gemeente of rijk", zegt Hunter. ,,We houden zelf onze broek op.”

Gaabs komt in de benedenverdieping waar voorheen kledingwinkel Paisley huisde. Oorspronkelijk zat sportwinkel Veldhorst hier, daarvoor Schuurman Schoenen. Het pand wordt op dit moment verbouwd. Op de twee verdiepingen worden 7 appartementen gemaakt.

‘Stadscentrum betere plek’

,,We verhuizing onder meer omdat er door de dagbesteding ruimtegebrek ontstond", zegt Hunter. ,,Verder wilden we er graag horeca aan toevoegen. Het stadscentrum is bovendien een betere plek.”

De nieuwe Gaabs gaat 6 maart om 10 uur open. De winkel aan de Terborgseweg sluit twee weken daarvoor al op 24 februari, op de maandag na carnaval.