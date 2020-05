Balen! Geen kindervakantiedagen de komende zomer

De gemeente Doetinchem heeft besoten alle KiVaDa's niet door te laten gaan vanwege het coronavirus. ‘Ondanks het feit dat KiVaDa’s voor kinderen van basisschoolleeftijd zijn, voor wie enkele maatregelen zijn versoepeld, kunnen de KiVaDa’s in de gemeente Doetinchem in 2020 niet doorgaan’, laat de gemeente weten in een persbericht.

Dat betekent dat honderden kinderen de komende zomer geen feestelijke vakantieweek zullen hebben in hun eigen woonwijk of dorp in de gemeente Doetinchem. Onduidelijk is of ook de kindervakantiedagen in andere gemeenten afgeblazen worden. De kans daarop is wel heel groot.